У ВМС пояснили, скільки часу знадобиться на розмінування Чорного й Азовського морів

Для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до 5 років, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

На запитання журналістки, якби сталося якесь диво і Росія перестала скидати міни у Чорне море, скільки б часу знадобилося аби прибрати те, що було вже скинуто ворогом, офіцер відповів.

"Ми плануємо цю масштабну спецоперацію з розмінування Чорного та Азовського морів. Станом на зараз створено штаб, сама операція планується.

(В активній фазі операції) розмінування в першу чергу морських шляхів комунікацій, торгівельних шляхів можна сказати, триватиме 3-5 місяців, а глобальна операція з розмінування – 3-5 років.

І, на жаль, після цього все одно залишиться робота в Чорному морі, враховуючи, що ми навіть стикаємося зі зразками озброєння з Першої і Другої світових воєн. Відповідно, на жаль, враховуючи ступінь замінованості акваторії з боку РФ, ця робота буде тривати і після проведення операції (активної фази)".

Стосовно нинішньої ситуації в Чорному морі, Плетенчук зазначив, що Росія загалом дещо зменшила інтенсивність мінування. В першу чергу завдяки протидії з боку Сил оборони і безпеки України. За словами речника, ВМС ЗСУ працюють у штатному режимі: очікування, моніторинг, періодичні заходи з розмінування.