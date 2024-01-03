В ООН заявили про загибель 90 цивільних українців від атак РФ з 29 грудня

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні (ММПЛУ) від початку хвилі атак Росії, що почалася 29 грудня, зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, зокрема двох дітей, і 421 випадок поранення цивільних у 12 областях, повідомляє Укрінформ.

"Це включає обстріли і ракетні атаки, які, за повідомленнями, вбили 8 цивільних осіб, і спричинили поранення 29 в районах Донецької області, окупованих Російською Федерацією. Кожен випадок загибелі цивільних осіб буде незалежно верифікуватися ММПЛУ" , - зазначили у місії.

У Моніторинговій місії ООН повідомили, що її співробітники відвідали Солом'янський район Києва та сусіднє місто Вишневе, де поспілкувалася з мешканцями, чиї будинки були зруйновані або серйозно пошкоджені під час ракетного обстрілу РФ 2 січня.