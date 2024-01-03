Майже всі українці, що виїхали у 2023 році, повернулися – Opendatabot

Майже всі українці, які виїхали за кордон у 2023 році, повернулися додому. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot, яке посилається на дані Держприкордонслужби, повідомляє Ліга.net.

За неповний 2023 рік з України виїхали 14,1 млн осіб, а повернулися 14 млн. Тобто різниця між тими, хто виїхав з України, і тими, хто повернувся, становить 142 000, вказують аналітики.

Загалом за минулий рік було зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону.

Opendatabot зазначає, що різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся, зменшилася у 15 разів, порівнюючи з 2022 роком: тоді це були 2,2 млн.

Якщо на початку 2023 року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. Пік повернень у 2023 році припав на квітень — +114 000 громадян та на серпень — +144 000 українців.