NYT опублікувало статтю про втому українців від телемарафону

Одне з найпопулярніших видань США опублікувало статтю про втому українців від телемарафону "Єдині новини", повідомляє Українська правда.

Про це говорить стаття під заголовком "Це державна пропаганда": українці уникають теленовин через затягування війни" в The New York Times.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році народ України мав доступ до єдиного джерела телевізійних новин - цілоденної трансляції, наповненої кадрами українських танків, що підривають російські позиції, медиків, які працюють поблизу лінії фронту, та політичних лідерів, які збирають підтримку за кордоном.

Програма "Телемарафон об'єднаних новин" стала головним інструментом інформаційної війни в Україні, і урядовці, які регулярно виступають у ній, високо оцінюють її роль у протидії російській дезінформації та підтримці бойового духу.

…Але після майже двох років війни українці втомилися від телемарафону. Те, що колись вважалося вирішальним інструментом для об'єднання країни, тепер все частіше висміюється як не більше, ніж рупор уряду.

Глядачі скаржаться, що програма часто малює занадто рожеву картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та зменшення підтримки України з боку Заходу – і, зрештою, не готуючи громадян до тривалої війни".

NYT наголошує, що глядацька аудиторія та довіра до телемарафону різко впали. Експерти, з якими поговорило видання, вважають це ознакою розчарування в уряді через ситуацію на фронті. Натомість багато глядачів проводять свій час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм, стверджує видання.

За словами гендиректора медіагрупи StarLightMedia Олександра Богуцького, яка бере участь у проекті, телемарафон був офіційно запроваджений указом президента, і на 40% фінансується урядом. Кілька медіаекспертів і журналістів, з якими поговорило видання, розповіли, що колишній міністр культури та інформації України Олександр Ткаченко брав участь у нарадах з координації висвітлення новин.

"Ще одне занепокоєння викликає те, що телемарафон перетворився на піар-акцію для Зеленського, який залишається найбільш авторитетною політичною фігурою в Україні, і рейтинг якого знизився за останні місяці".

Заступниця головного редактора видання "Детектор медіа" Світлана Остапа зазначила, що у березні 2022 року аудиторія телемарафону становила 40 відсотків від загальної кількості глядачів в Україні.

Проте вже до кінця 2022 року глядацька аудиторія скоротилася до 14 відсотків телеаудиторії. Сьогодні, за її словами, вона знизилася до 10 відсотків.

Багато глядачів вважають, що зі зменшенням загрози російського поглинання патріотичний підтекст програми стає все більш перебільшеним, як пише видання.

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