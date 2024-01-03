Чотири європейські країни НАТО закуплять до тисячі ракет для ЗРК Patriot

Чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресофіцер НАТО Маттіас Айхенляуб у Twitter та пресслужба Агенства НАТО із закупівель та постачання (NSPA).

"Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України. Оцінена в 5,5 мільярда доларів, це одна з найбільших закупівель в історії Агентства НАТО із закупівель та постачання (NSPA)" , - написав Айхенляуб.

При цьому в NSPA уточнили, що підтримають коаліцію країн, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T).

"Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями RTX (NYSE: RTX) та MBDA. Для забезпечення виробництва та постачання COMLOG розширить виробничі потужності з випуску ракет GEM-T в Європі" , - сказано в повідомленні NSPA.

Patriot в Україні

Нагадаємо, що західні союзники вже передали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot.

Наша країна активно використовує таке озброєння для того, щоб збивати балістичні ракети ворога.

Також за допомогою Patriot українські захисники знищують російські гіперзвукові ракети "Кинджал". Учора, 2 січня, під час чергового масованого ракетного удару по Україні над Києвом ЗСУ знищили 10 "Кинджалів".

Останній раз Patriot передавали Україні у грудні. Такі постачання здійснила Німеччина.