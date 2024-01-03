FT: Китай є основним постачальником обладнання, життєво важливого для ВПК Росії

Китайські виробники домінують в торгівлі з Росією життєво важливими елементами та обладнанням, яких, серед іншого, життєво потребує військово-промисловий комплекс Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

Видання звертає увагу на два факти: збільшення поставок обладнання та частку китайських товарів в російському імпорті.

Так, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай у 10 разів збільшив поставки Росії високоточних верстатів, що можуть використовуватися для військової промисловості.

Як свідчать дані російської митниці, у липні 2023 року китайські виробники поставили обладнання на 68 млн доларів. До вторгнення, у лютому 2022 року, обсяг поставок складав лише 6,5 млн доларів.

Крім того, у липні 2023 року на китайські верстати з числовим програмним управлінням припало 57% усього російського імпорту. Тоді як до війни цей показник становив 12%.

Аналіз Інституту країн, що розвиваються, Банку Фінляндії свідчить, що середня ціна кошика китайських товарів для Росії, здатних підтримати її військові дії, зросла на 78% з 2021 по 2023 рік. При цьому ціна китайського експорту тих самих товарів в інші країни зросла лише на 12%.

Тепер китайські виробники домінують в торгівлі життєво важливими елементами для військової промисловості Москви.

За даними видання, Москва також імпортує значні обсяги інструментів з ЧПУ, вироблені на Тайвані та в Південній Кореї.

Пояснюючи готовність Китаю до співпраці з Росією, Financial Times вказує на спільні політичні інтереси цих двох країн.

"Китай і Росія мають однакові політичні інтереси, які полягають у тому, щоб кинути виклик і протистояти США" , — пише видання з посиланням на експертів.

Своєю чергою США неохоче накладають фінансові санкції на китайські компанії, які допомагають Росії, через побоювання, що це може викликати кризу у відносинах з Пекіном.

По-перше, Пекін стверджує, що не постачає летальну зброю РФ і не підтримує її військову агресію проти України.

По-друге, поки що неясно, як Росія застосовує китайські пристрої з ЧПУ.

На думку експертки Ради економічної безпеки України Олени Юрченко, було б "майже неможливо" використовувати китайський верстат з ЧПУ на заводі, який побудував свої виробничі процеси на інструменті іншого виробника з іншими технічними характеристиками.

Експерти також звертають увагу на нещодавні публічні коментарі російського галузевого експерта, який заявив, що китайські інструменти менш точні й мають коротший термін експлуатації, ніж обладнання, виготовлене німецькими і японськими компаніями.

Водночас не викликає сумнівів той факт, що торгівля між Китаєм і РФ, включно з нафтою, обладнанням, споживчими товарами та авто, допомагає підтримувати російську економіку, що постраждала від санкцій.

Росія не має іншого вибору, окрім як покладатися на Китай, оскільки відрізана від імпорту європейської техніки

А Китай охоче заповнює цю нішу. Як заявляв у жовтні 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпін, річний товарообіг між двома країнами досяг "історичного максимуму" - майже 200 мільярдів доларів.