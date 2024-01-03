ДСНС: У Києві завершили рятувальні роботи після атаки 29 грудня
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки 29 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі УП.
"Сьогодні завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій".
Всього внаслідок атаки у Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні.
Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі УП уточнила, що рятувальні роботи завершені у всьому місті.
Передісторія:
- Вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.
- Зокрема, в Києві було відомо про загиблих під завалами складського приміщення в Шевченківському районі.