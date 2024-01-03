Україна повернула понад 200 бійців та цивільних із полону Росії

Україна повернула понад 200 своїх військових та цивільних громадян із російського полону, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє президент Зеленський в соцмережах, Координаційний штаб, омбудсман Дмитро Лубінець.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь".

Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі".

У Координаційному штабі зауважують, що це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок.

Додому повертаються 230 захисників. Серед них представників Збройних сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).

Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

Нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя".

Своєю чергою Міноборони країни-агресора повідомляє, що 3 січня "в результаті складного переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 248 російських військовослужбовців".

За твердженням МО РФ, повернення російських військових із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру ОАЕ.