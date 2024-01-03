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Кислиця написав листа Гутеррешу щодо реакції ООН на російську агресію

Кислиця написав листа Гутеррешу щодо реакції ООН на російську агресію
Фото: Facebook

На тлі триваючих масованих ударів Росії по цивільних об'єктах України держави-члени Організації Об'єднаних Націй (ООН) мають посилити зусилля для позбавлення країни-агресора військового потенціалу, та змусити припинити вчиняти воєнні злочини, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у листі до генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша, повідомляє Twitter (X) дипломата.

У документі постпред України озвучив думку щодо дієвої реакції ООН на удари російських окупантів по мирних містах України з метою терору.

"Дорогий Антоніу Гутерреш... Ці широкомасштабні напади, які не мають жодного військового підґрунтя і мають на меті лише тероризувати мирне населення та знищити цивільну інфраструктуру України, свідчать про те, що необхідні посилені та об'єднані зусилля держав-членів ООН, щоб позбавити агресора його військового потенціалу, змусити агресора припинити порушення Статуту ООН і повернутися до принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Український дипломат також вкотре порушив питання стосовно позбавлення РФ повноважень в ООН та вигнання країни-агресора з Радбезу.

"Злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Радбезі ООН", - наголосив Кислиця.
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Реакція ООН на масовані удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив широкомасштабні атаки російських загарбників по Україні у ніч проти 29 грудня 2023 року. У заяві Генсека йшлося про те, що "атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та мають негайно припинитися".

Нагадаємо, що постпред України при ООН Сергій Кислиця під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН пояснив, як запобігти наслідкам терору РФ в Україні.

Вже 2 січня російські терористи знову влаштували масовані удари по Україні із застосуванням ракет різних типів та дронів-камікадзе. Головною ціллю російської атаки став Київ. Тоді ППО ЗСУ збита 72 ракети ворога з 99, серед знищених були усі 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", а також було збито усі 35 "Шахедів".

Того ж дня гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила чергову хвилю ударів росіян по Києву та інших містах України. У заяві знову звучало нагадування з боку ООН до РФ, що "невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом".

Зауважимо, що перед атакою 2 серпня постпред при ООН Кислиця в одному з інтерв'ю заявив, що Радбез Організації не хоче навіть обговорювати позбавлення РФ усіх повноважень.

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