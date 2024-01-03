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Зі спецрахунку НБУ для потреб оборони за рік переказали понад 10 млрд грн

Зі спецрахунку НБУ для потреб оборони за рік переказали понад 10 млрд грн
Фото: president.gov.ua

Зі спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 32,7 млрд грн, з них у 2023 році - понад 10,3 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, у грудні 2023 року переказали 2,7 млрд грн.

У Нацбанку додали, що у 2023 році на спецрахунок надійшло понад 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні - майже 3,3 млрд грн.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на спецрахунок НБУ надійшло майже 34,7 млрд грн. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).
Зокрема з-за кордону надійшло майже 15,6 млрд грн в еквіваленті в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари)", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 січня 2024 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 2,1 млрд грн. Загалом Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 32,7 млрд грн.

Зокрема:

  • на потреби Національної гвардії – 1,41 млрд грн;
  • на потреби Національної поліції – 1,65 млрд грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби – понад 1 млрд грн;
  • на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – понад 5,5 млрд грн;
  • на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій – понад 156 млн грн;
  • на потреби РНБО – 40,5 млн грн;
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки – понад 328 млн грн.

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням﻿.

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