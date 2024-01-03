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ЗМІ: У Харківській області пролунав вибух під час повітряної тривоги

ЗМІ: У Харківській області пролунав вибух під час повітряної тривоги
Фото: Скріншот

У Харківській області пролунав вибух під час повітряної тривоги, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне".

"Суспільне" близько 18:20 повідомило про вибух на Харківщині. Повітряна тривога лунає в області з 17:42. Очільник Харківської ОВА Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ близько 18:30 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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