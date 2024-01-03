ЗМІ: Японія хоче передати Україні технології з виробництва біопалива

Японія хоче передати Україні технології, пов'язані з поновлюваними джерелами енергії. Йдеться про виробництво біопалива, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Tokyo Shimbun.

"Уряд почав координувати зусилля з надання Україні технологій, пов'язаних з поновлюваними джерелами енергії, як захід підтримки України, що продовжує піддаватися вторгненню з боку Росії" , - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що проєкт заснований на технології виробництва біопалива, і для України, аграрної країни з багатими сировинними ресурсами, було встановлено, що він призведе до індустріалізації для відновлення.

Планується представити це як унікальний план внеску на "Японсько-українській конференції зі сприяння економічній реконструкції", яка відбудеться в Японії 19 лютого. Метою є досягнення угоди між українською стороною та японським постачальником технологій.

Що ще відомо про допомогу від Японії

Японія, яка не в змозі надати військову підтримку, як Європа і США, зробить наголос на відновлення і реконструкцію України. Передбачається, що японські компанії нададуть технологію виробництва і супутнє обладнання.

Біопаливо виробляють із сільськогосподарських культур і відходів тваринництва. Оскільки воно використовується для виробництва електроенергії, воно привертає увагу як технологія, що сприяє декарбонізації.

"Якщо бізнес запрацює, він стане багатообіцяючим експортним товаром" , - сказав представник японського уряду.

Вони також розглядають можливість майбутнього експорту в Європу, що, як вони сподіваються, допоможе Україні заробити іноземну валюту. Наразі уряд прислухається до побажань української сторони перед створенням Ради сприяння реконструкції.

Допомога Україні

Нагадаємо 7 грудня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії.

Вже наприкінці грудня державний бюджет України отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проектів Світового банку на відновлення та соціальний захист.