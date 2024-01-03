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Буданов розповів, як готували повернення з полону понад 200 захисників

Буданов розповів, як готували повернення з полону понад 200 захисників
Фото: ОП

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як готували повернення з полону понад 200 українських захисників, повідомляє Українська правда.

"Через значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін.
…Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити".

Буданов додав, що серед повернених є бойовий медик, а також захисники з острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанції, які були захоплені ще в перші дні повномасштабної війни.

Передісторія: 

  • Ввечері стало відомо, що Україна повернула понад 200 своїх військових і цивільних громадян із російського полону.
  • Зокрема, додому повертаються 230 захисників. Серед них є представники Збройних сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

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