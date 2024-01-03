Буданов розповів, як готували повернення з полону понад 200 захисників

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як готували повернення з полону понад 200 українських захисників, повідомляє Українська правда.

"Через значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін.

…Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити".

Буданов додав, що серед повернених є бойовий медик, а також захисники з острова Зміїний та Чорнобильської атомної електростанції, які були захоплені ще в перші дні повномасштабної війни.

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