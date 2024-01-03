Генштаб: За минулу добу на фронті відбулось 47 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті відбулось 47 бойових зіткнень, ворог завдав 6 ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 18 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління противника".

На Шахтарському, Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 - поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.