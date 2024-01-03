Зеленський відреагував на визволення українських воїнів з російського полону

Обмін військовополоненими, який відбувся у середу, 3 січня, був одним з найбільших з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив у своєму зверенні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні попри все, попри всі виклики – гарна новина за довгий уже час. Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей. Воїнів і - дуже важливо - цивільних. Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів" , - сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна використовує кожну можливість для обміну. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, Україна порушує тему повернення полонених

"Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість - солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі" , - підкреслив президент.

За словами Зеленського, про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти.

"Дякую всій команді, яка працювала й працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів" , - підкреслив він.

Обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводили обмінів полоненими. Однак вдень середи, 3 січня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 230 військових, які боронили Маріуполь та "Азовсталь".

Ще в середині листопада представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія заморозила цей процес.

При цьому він зазначав, що переговори щодо обміну полоненими з Росією продовжуються.

На початку грудня президент Зеленський говорив, що процес обміну полоненими України з Росією ускладнений через країну-агресора. Однак українська сторона працювала над поверненням непоганої кількості захисників. Ймовірно, тоді мова йшла про сьогоднішній обмін.

До цього обмін відбувався 7 серпня. У ході нього додому повернулися 22 воїни, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, раніше голова ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз обговорюється з Росією обмін полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.