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ОВА: Росіяни 25 разів обстріляли прикордоння Сумщини, одна людина поранена

ОВА: Росіяни 25 разів обстріляли прикордоння Сумщини, одна людина поранена
Фото: wikimedia.org

Протягом дня росіяни 25 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи, одна людина поранена, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді окупанти здійснили гранатометний та артобстріли. Одна людина травмована.

Дослівно:

  • Миропільська громада: ворог бив з мінометів (26 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Глухівська громада: мінометний обстріл (1 вибух).
  • Білопільська громада: росіяни гатили з САУ (11 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), міномету (14 вибухів) та гранатометів (34 вибухи).
  • Свеська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: 13 мін скинув ворог на територію громади.
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з міномета (13 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномету (2 вибухи).

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