ОВА: Росіяни 25 разів обстріляли прикордоння Сумщини, одна людина поранена

Протягом дня росіяни 25 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи, одна людина поранена, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді окупанти здійснили гранатометний та артобстріли. Одна людина травмована.

Дослівно: