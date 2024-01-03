ОВА: Росіяни 25 разів обстріляли прикордоння Сумщини, одна людина поранена
Протягом дня росіяни 25 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи, одна людина поранена, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА.
У Великописарівській громаді окупанти здійснили гранатометний та артобстріли. Одна людина травмована.
Дослівно:
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів (26 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Глухівська громада: мінометний обстріл (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни гатили з САУ (11 вибухів), РСЗВ (20 вибухів), міномету (14 вибухів) та гранатометів (34 вибухи).
- Свеська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
- Краснопільська громада: 13 мін скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з міномета (13 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномету (2 вибухи).