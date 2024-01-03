ЗМІ пояснили, навіщо Росія масовано б'є по Україні ракетами

Потужними ракетними ударами Росія зараз намагається змусити Україну витрачати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Ділова столиця.

Про це в інтерв'ю Business Insider розповіли опитані виданням експерти.

Зазначається, що Росія обрала особливо вдалий час, оскільки Конгрес США, який затверджує подальшу допомогу, може обмежити надання Україні боєприпасів для Patriot. А без захисту, який забезпечують ці системи, РФ зможе завдати набагато більшої шкоди, не боячись, що її удари будуть невдалими, вважають експерти.

Джейд МакГлінн, дослідниця російської політики і старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказала, що виснаження запасів Patriot та інших ракет є "очевидною частиною" російської стратегії.

Цю ідею також висловив Ярослав Трофімов, головний кореспондент The Wall Street Journal з питань міжнародних відносин. Він сказав, що росія прагне знищити українські запаси ракет Patriot в надії, що потім зможе знищити батареї, які їх запускають. Їх буде набагато важче замінити.

Україна отримала п'ять ракетних батарей Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Вони можуть відстежувати 100 цілей на відстані 90 км, їм приписують знищення багатьох російських ракет і літаків.

Республіканці в Сенаті заблокували запити президента Джо Байдена на подальше фінансування, заявивши, що схвалять його лише за умови, що спочатку будуть виконані їхні вимоги щодо фінансування південного кордону США.

МакГлінн вважає, що розвиток подій у Конгресі пояснює, чому Росія чекала до кінця грудня, щоб почати масштабні обстріли.

Кейр Джайлз, аналітик центру Chatham House вважає, що Росія, ймовірно, проводить ракетну кампанію за власним графіком і знає, що "обсяг поставок з-за кордону буде обмеженим, незалежно від того, чи буде перекритий американський кран, чи ні".

Але, за його словами, відсутність гарантованої підтримки з боку США робить ситуацію набагато складнішою для України, змушуючи її ухвалювати жорсткі рішення щодо того, коли використовувати свої засоби оборони.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, влада Японії готується внести зміни до політики експорту, що дозволить передати США кілька десятків ракет для Patriot, а вже Вашингтон передасть їх Україні.