Туск вважає, що Росія може атакувати Європу у наступні кілька років

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що Росія може напасти на Європу в найближчі декілька років, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об’єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною" , - зауважив він.

Як розповів Туск, він разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським підготував звернення до НАТО. Це пов'язано з тим, що 29 грудня, під час атаки РФ по території України, одна з російських ракет залетіла на територію Польщі.

"Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років" , - заявив Туск.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.

Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.

У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так і не сталося.

При цьому завтра, 4 січня, аграрії відновлять протести на пункті пропуску "Медика - Шегіні".