Курс валют НБУ на 4 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 3 січня досяг рівня 38.12 за 1 долар.
Курс євро впав на 11 коп. до 41.61 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 5 коп. до 4.15 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 2 коп. до 48.12 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 44.64 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.54 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.115 900
|EUR
|Євро
|41.607 300
|RUB
|Рубль
|0.414 870
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.123 200
|CHF
|Швейцарський франк
|44,640 000
|PLN
|Польський злотий
|9.537 300