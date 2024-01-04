Курс валют НБУ на 4 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 січня досяг рівня 38.12 за 1 долар.

Курс євро впав на 11 коп. до 41.61 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 5 коп. до 4.15 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 2 коп. до 48.12 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 44.64 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.54 за 1 польський злотий.