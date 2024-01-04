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Курс валют НБУ на 4 січня

Курс валют НБУ на 4 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 січня досяг рівня 38.12 за 1 долар.

Курс євро впав на 11 коп. до 41.61 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 5 коп. до 4.15 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 2 коп. до 48.12 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 20 коп. до 44.64 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.54 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.115 900 +0.032
EUR Євро 41.607 300 --0.114
RUB Рубль 0.414 870 --0.005
GBP Фунт стерлінгів 48.123 200 --0.023
CHF Швейцарський франк 44,640 000 --0.196
PLN Польський злотий 9.537 300 --0.021

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