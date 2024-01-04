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Омбудсмен анонсував ще один обмін полоненими найближчими тижнями

Омбудсмен анонсував ще один обмін полоненими найближчими тижнями
Фото: t.me/ermaka2022

Упродовж найближчих тижнів може відбутися ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону, повідомляє Суспільне.

"Сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому", — повідомив уповноважений.

Він додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.

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