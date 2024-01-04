За добу окупанти найбільше атакували на Авдіївському напрямку – Генштаб

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська атакували позиції Сил оборони України на п'яти напрямках. Найбільше штурмів зафіксовано на Авдіївському напрямку – 32. Всього відбулося 58 бойових зіткнень.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 4 січня.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали: Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Північне, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Оріхів, Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Берислав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.