Кірбі: США не виявили зловживань зі зброєю, наданою Україні

Адміністрація США не виявила жодних ознак зловживань зі зброєю, надану Україні та продовжує наполегливо працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак того, що цього (відповідальності в Україні – ред.) немає, або щоби мала місце широкомасштабна корупція чи зловживання з боку української армії" , - зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що з американського боку відбувається пряма взаємодія з українською стороною щодо підзвітності в цьому питанні. З цією метою в Києві працюють фахівці зі США.