У Москві через пожежу на підстанції будинки без світла і опалення

У Москві через пожежу на підстанції десятки будинків залишилися без електропостачання та опалення, повідомляє Українська правда.

Як пише "РИА Новости" з посиланням на МНС РФ, загоряння сталося в четвер вранці на трансформаторній підстанції на північному сході Москви, споживачів перемикають на резервну схему електропостачання.

Пізніше агентство з посиланням на владу Москви повідомило, що "більшу частину будинків переведено на резервну схему після пожежі на підстанції в Москві, приблизно 40 будинків буде переведено в найближчі півтори-дві години".

Як пише Baza, унаслідок пожежі на підстанції на Високовольтному проїзді в Москві понад 20 багатоповерхових будинків у кількох районах міста (Відрадне, Бібірево, а також Північне і Південне Медведково) залишилися без світла й опалення.

Про причини пожежі поки не повідомляють.

При цьому ніч на 4 січня в Москві була найхолоднішою з початку зими, температура опустилася до мінус 27,1 градуса, повідомили в центрі погоди "Фобос".

За даними Mash, трансформаторна підстанція у Високовольтному проїзді загорілася приблизно о 6 ранку. Від неї живляться, зокрема, будинки в Бібіреві, Відрадному і Медведкові. Пізніше пожежу ліквідували.

Багатоповерхівки в трьох районах Москви залишилися без електрики. Температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для Москви морози.