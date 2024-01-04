РФ втратила у війні з Україною понад 6 тисяч танків – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 6 тисяч танків, зокрема, 12 – за минулу добу. Також упродовж 3 січня росіяни втратили приблизно 780 своїх військових, 28 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали: