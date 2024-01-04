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РФ втратила у війні з Україною понад 6 тисяч танків – Генштаб

РФ втратила у війні з Україною понад 6 тисяч танків – Генштаб
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 6 тисяч танків, зокрема, 12 – за минулу добу. Також упродовж 3 січня росіяни втратили приблизно 780 своїх військових, 28 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 362 280 (+780) осіб,
  • танків − 6 002 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 11 128 (+21) од,
  • артилерійських систем − 8 574 (+28) од,
  • РСЗВ − 947 (+2) од,
  • засобів ППО − 630 (+1) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 753 (+5) од,
  • крилатих ракет − 1785 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 423 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 1 304 (+6) од.

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