РФ втратила у війні з Україною понад 6 тисяч танків – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 6 тисяч танків, зокрема, 12 – за минулу добу. Також упродовж 3 січня росіяни втратили приблизно 780 своїх військових, 28 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 362 280 (+780) осіб,
- танків − 6 002 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 11 128 (+21) од,
- артилерійських систем − 8 574 (+28) од,
- РСЗВ − 947 (+2) од,
- засобів ППО − 630 (+1) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 753 (+5) од,
- крилатих ракет − 1785 (+2) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 423 (+32) од,
- спеціальної техніки − 1 304 (+6) од.