Трамп оскаржив заборону на участь у виборах в Колорадо

Колишній президент Дональд Трамп офіційно звернувся до Верховного суду США з проханням скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, який виключив його з виборчого бюлетеня штату у 2024 році через його роль у заколоті в Капітолії 6 січня 2021 року, повідомляє Європейська правда.

У поданні адвокати Трампа попросили суддів скасувати рішення Верховного суду штату Колорадо, оскільки питання про право бути обраним президентом належить до компетенції Конгресу.

Верховний суд має вирішити питання про те, чи може Трамп, фаворит на президентську номінації від республіканців, бути позбавлений права обіймати державні посади, оскільки суди штатів і члени виборчих комісій прийшли до різних висновків по всій країні.

Перші первинні вибори (праймериз) 2024 року розпочнуться за кілька тижнів. Верховний суд окремо розглядає інші справи, які можуть вплинути на федеральну кримінальну справу проти колишнього президента.

Малоймовірно, що Верховний суд ухвалить рішення ще цього тижня, з огляду на те, що 5 січня є крайнім терміном, встановленим законом, для формування списку кандидатів на праймериз Республіканської партії, запланованих в Колорадо на 5 березня.

Якщо судді візьмуться за справу та дійдуть висновку, що Трамп не має права обіймати державні посади, то голоси, віддані за нього, не будуть зараховані.

Раніше Республіканська партія штату Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа від участі в партійних виборах (праймериз) в штаті.

Наприкінці грудня експрезиденту США також заборонили балотуватися в президенти під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії на території штату Мен. Трамп подав апеляцію до суду штату Мен і на це рішення.