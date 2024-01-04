У ЗСУ пояснили, навіщо окупанти запустили вночі два "Шахеди"

Росіяни запустили територією України два "Шахеди". Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що це один з елементів тактичних дій росіян. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

За словами Наталії Гуменюк, це один із елементів тактичних дій ворога. Росіяни намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції.

"У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи" , - заявила Гуменюк.

Також начальник об'єднаного координаційного пресцентру повідомила, що різниця у дронах – маркування