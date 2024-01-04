В адміністрації Байдена не вважають, що Путін готовий до переговорів

В адміністрації президента США не вважають, що президент РФ Владімір Путін готовий вести переговори про припинення загарбницької війни проти України попри окремі повідомлення в ЗМІ. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

"Попри весь той галас, який я чув за останні кілька днів про пана Путіна в деяких повідомленнях преси, про те, що він раптом захотів вести переговори, він точно не поводиться як людина, яка хоче перемовин" , – зазначив він.

На підтвердження своїх слів представник Білого дому звернув увагу на те, що останніми днями РФ продовжила масовані атаки з використанням дронів і ракет по цілях в Україні, включаючи не лише військові, але й цивільні об'єкти в Україні.

"Він робить все можливе, щоб поставити українців на коліна, і саме тому так важливо, щоб запит (до Конгресу) на додаткове фінансування, який висунув президент, схвалили" , – наголосив Кірбі.

Раніше видання The New York Times стверджувало про нібито готовність російського президента Владіміра Путіна до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.

На пресконференції 14 грудня Владімір Путін заявив, що війна проти України закінчиться тоді, коли він досягне всіх своїх цілей − денацифікації, демілітаризації та нейтрального статусу України.