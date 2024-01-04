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У Раді почали розглядати законопроєкт про мобілізацію – Арахамія

У Раді почали розглядати законопроєкт про мобілізацію – Арахамія
Фото: president.gov.ua

Комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони почав розглядати урядовий законопроєкт щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.﻿﻿ Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Українська правда.

За словами Арахамії, 4 січня у профільному комітеті ВР розпочали розгляд нового законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що обговорення разом із командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров. Буду повідомляти про хід розгляду законопроєкта в комітеті", – повідомив Арахамія.

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