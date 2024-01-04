У Раді почали розглядати законопроєкт про мобілізацію – Арахамія
Комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони почав розглядати урядовий законопроєкт щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Українська правда.
За словами Арахамії, 4 січня у профільному комітеті ВР розпочали розгляд нового законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що обговорення разом із командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів.
"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров. Буду повідомляти про хід розгляду законопроєкта в комітеті", – повідомив Арахамія.