На польському кордоні понад 2000 вантажівок – ДПСУ

На кордоні України та Польщі в чергах стоять понад 2200 вантажівок. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"На ранок ми маємо заблокованими три пункти пропуску: "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". Станом на ранок в бік України в чергах на Території Польщі перебуває десь 1400 вантажівок" , - сказав він.

Крім того, на напрямку пункту пропуску "Шегині - Медика", де рух відбувається, очікують 800 вантажівок, додав речник.