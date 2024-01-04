Війська РФ збільшили кількість зіткнень на Таврійському напрямку – Тарнавський

Російські окупанти майже вдвічі збільшили кількість боєзіткнень в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".﻿﻿ Про це заявив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

"Російські окупанти знову збільшили, майже в два рази, кількість боєзіткнень. Продовжують активно завдавати авіаударів та обстрілювати наші позиції з артилерії" , – зазначив командувач.

Тарнавський повідомив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, 1 ракетного удару, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 875 артобстрілів.

Загальні втрати окупантів склали 423 особи та 72 одиниці військової техніки. Зокрема, 10 танків, 14 ББМ, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 22 БпЛА, 10 автомобілів та 4 одиниці спецтехніки. Знищено 2 склади боєприпасів та ще 1 важливий об'єкт противника.