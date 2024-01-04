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Окупанти атакували Кропивницький, є поранені та загиблий – ОВА

Окупанти атакували Кропивницький, є поранені та загиблий – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Російські війська обстріляли Кропивницький 4 січня. Під ударом опинилося одне з підприємств міста, є жертва та поранені. Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", - написав він.

Якийсь час раніше повідомлялося про вибухи в Кропивницькому. Тоді Райкович просив нічого не викладати в соцмережі, пообіцявши розповісти подробиці того, що сталося пізніше.

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