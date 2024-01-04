Неможливо вирахувати дату наступного масованого удару РФ – Ігнат

У Повітряних силах не радять "прив'язуватися до якихось дат", адже вирахувати, коли Росія завдасть наступного масованого удару по Україні, неможливо. ﻿﻿Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

Журналісти вчергове поцікавились, чи можна за якимиось "алгоритмом" вирахувати, коли можливий новий масований обстріл України.

"Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати (коли Росія може завдати нового удару) – неможливо. Завжди задають питання в ефірах, а потім виривають із контексту деякі речі, встановлюють терміни…

Як ми можемо знати, коли ворог планує? Він може спланувати удар… і призначити день. Потім той день може відтермінувати, ще щось додумати. Все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які (противник) перед собою ставить, і до обстановки, яка складається. Враховуючи різні фактори, особливо – розвіддані, які має ворог, погодні умови і так далі" , – зазначає Ігнат.

Він додає, що рішення про завдання удару по Україні приймається безпосередньо напередодні.

"Вираховувати якісь дати непотрібно, потрібно бути завжди насторожі. Що це може статися у будь-який день" , – каже Ігнат.

Відповідаючи на подібні питання журналістів, речник Повітряних сил пояснював, що в теорії для підготовки нового масованого удару по Україні Росії може знадобитися кілька днів. Однак наголошував, що говорити про конкретну дату чи періодичність російських ударів Повітряні сили не можуть.