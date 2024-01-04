У РФ даватимуть громадянство іноземцям, які підписали контракт з армією

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про прийом до громадянства РФ іноземних громадян, які уклали контракт зі Збройними силами РФ під час війни проти України, і членів їхніх сімей, повідомляє Українська правда.

"Встановити, що з заявою про прийняття до громадянства РФ можуть звернутися: іноземні громадяни, які уклали в період проведення спеціальної воєнної операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) контракт про проходження військової служби у ЗС РФ або у військових формуваннях" , – йдеться в указі Путіна.

Контракт має бути укладений на термін не менше ніж 1 рік.

Право на отримання громадянства РФ також отримають члени сімей іноземців, які уклали контракт із російським оборонним відомством. Зокрема, дружини, діти та батьки.

Повідомляється, що указ набуває чинності з дня його опублікування.