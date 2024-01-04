У МВС назвали умову для мобілізації правоохоронців

Якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись.﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Скільки правоохоронців в Україні

За словами Клименка, сьогодні в поліції служать 98 тисяч офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по усій території країни.

З початку війни відбулись тектонічні рухи щодо дислокації.

"На сьогоднішній день, від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 кілометрів, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тисяч особового складу. Сюди також входить підрозділ "Лють", це 5 тисяч" , - пояснив Клименко.

Чи готова поліція мобілізуватись

До початку війни, як розповів міністр, на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж, на деокупованих територіях - більше 100. Режим став набагато жорсткішим, а завдань - більше. Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал.