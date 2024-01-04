У МВС розповіли, скільки відкрито проваджень за ухилення від мобілізації

В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито - ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду" , - розповів Клименко.

Він зазначив, що правоохоронці працюють в рамках законодавства - це стаття 306 кримінального кодексу України.