Close button
Новорічний розпродаж!Міжбанк від 916 грн. на місяць
Версія Pro від 108 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

У МВС розповіли, скільки відкрито проваджень за ухилення від мобілізації

У МВС розповіли, скільки відкрито проваджень за ухилення від мобілізації
Фото: president.gov.ua

В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень за фактами ухилення від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито - ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду", - розповів Клименко.

Він зазначив, що правоохоронці працюють в рамках законодавства - це стаття 306 кримінального кодексу України.

Новини

Популярні теми форуму

analytics