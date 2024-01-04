Окупанти збільшують кількість снайперів на лінії фронту – речник ЗСУ

Російські терористи збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту. ﻿ Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Штупун, на Таврійському напрямку вдвічі збільшилась кількість бойових зіткнень.

"Останній місяць ворог збільшив кількість наступів. Постійно проводять ротації або заводять свіжу силу, оскільки втрати у них величезні, зокрема, в піхоті. Фіксуємо підготовлені кадрові частини, мотострілецькі полки та бригади, а також карних злочинців зі "Шторм-Z" , - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Зокрема військові фіксують самовільну втечу росіян з позицій. Лише в одному з випадків, більше 30 окупантів втекли з окопу, через що їх наразі намагаються зловити.