Окупанти збільшують кількість снайперів на лінії фронту – речник ЗСУ
Російські терористи збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як розповів Штупун, на Таврійському напрямку вдвічі збільшилась кількість бойових зіткнень.
"Останній місяць ворог збільшив кількість наступів. Постійно проводять ротації або заводять свіжу силу, оскільки втрати у них величезні, зокрема, в піхоті. Фіксуємо підготовлені кадрові частини, мотострілецькі полки та бригади, а також карних злочинців зі "Шторм-Z", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Зокрема військові фіксують самовільну втечу росіян з позицій. Лише в одному з випадків, більше 30 окупантів втекли з окопу, через що їх наразі намагаються зловити.
"Нашим воїнам слід бути уважними, ворог збільшує кількість снайперських пар уздовж лінії фронту", - зауважив Штупун.