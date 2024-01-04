Низка галузей прогнозують скорочення кількості працівників – опитування НБУ

Низка ключових галузей економіки в Україні зберігають негативні очікування щодо скорочення своїх працівників.﻿ Це показало чергове опитування бізнесу, проведене Нацбанком протягом грудня 2023 року, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, підприємства промисловості другий місяць поспіль прогнозують погіршення результатів своєї економічної діяльності. Причинами називаються зменшення обсягів експортно-імпортних операцій, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне. З них:

планують залишать поточну кількість працівників – 78%;

найматимуть нових – 6%;

проводитимуть звільнення – 15%, що у 2,5 раза перевищує кількість тих, хто планує збільшення штату.

Будівельні підприємства третій місяць поспіль найбільш песимістично серед інших секторів оцінили економічні результати своєї діяльності в найближчій перспективі, зважаючи на сезонне падіння економічної активності, звуження інвестиційного попиту та брак кваліфікованих кадрів. При цьому посилились очікування щодо скорочення загальної чисельності працівників. Зокрема:

залишатимуть поточну кількість працівників – 70%;

найматимуть нових – 5%;

проводитимуть звільнення – 25%, що у 5 разів перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Підприємства у сфері послуг погіршили негативні оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на логістичні труднощі з перетином кордону, високі ціни на пальне та слабкий попит. З них:

залишатимуть поточну кількість працівників – 80%;

найматимуть нових – 7%;

проводитимуть звільнення – 13%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Щодо сфери торгівлі, то тут нові наймання переважатимуть над звільненнями – 9% проти 8%. Тим не менше, більшість компаній у цьому секторі не мають наміру змінювати кількість своїх працівників – 84%.

Загалом підприємства торгівлі у грудні погіршили оцінки своєї ділової активності після дев’яти місяців поспіль позитивних очікувань унаслідок скорочення обсягу імпорту товарів через блокування кордону та зниження купівельної спроможності населення.