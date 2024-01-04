Японія передасть Україні технології виробництва біопалива – джерела

Японія передасть Україні всі необхідні технології для масштабного розвитку галузі біопалива. Про це пише видання Kyodo News із посиланням на джерела в японському уряді, повідомляє ЛігаБізнес.

Офіційно про передання технологій буде оголошено 19 лютого під час японсько-української конференції щодо сприяння економічній реконструкції.

Токіо розраховує, що технології біопалива створять нову галузь промисловості в Україні, зазначають у виданні.

Очікується, що японські фірми погодяться надати технології виробництва відновлюваної енергії з біопалива та відповідне обладнання.

Біопаливо, яке виробляється з відходів сільськогосподарських культур та тваринництва, може використовуватися для виробництва електроенергії.

"Якщо бізнес запрацює, він забезпечить перспективну експортну продукцію для України та потенційно допоможе збільшити надходження до країни іноземної валюти" , – цитує видання представника японського уряду.

Японський уряд напередодні зустрічі вивчає потреби України, прагнучи надати середньострокову та довгострокову підтримку за допомогою приватних інвестицій у галузі енергетики, охорони здоров'я та інфраструктури, додали джерела.

Крім біопалива, Японія також розглядає можливість надання протезів ніг, виготовлених з використанням технології 3D-друку, та технологій для лікування посттравматичного стресового розладу.

За словами джерел, Японія також планує підтримати впровадження в Україні дистанційного медичного обслуговування та технологій розумного землеробства.