У ГУР підтвердили пожежу на російському Су-34 і показали відео
Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно заявило, що в ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шаґол" у місті Челябінськ згорів винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомляє Українська правда.
За даними ГУР, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.
"Причини займання літака уточнюються", – сказано в повідомленні.
На відео, оприлюдненому в четвер, ймовірно зафіксовано займання літака.
За даними джерела "Української правди", до займання російського літака в Челябінську причетне якраз Головне управління розвідки МОУ.