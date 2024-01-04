"Багаті платять більше": в Україні хочуть повернути прогресивне оподаткування

Національна стратегія доходів України передбачає повернення до прогресивної шкали ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість діючої з 2016 року плоскої шкали.﻿ Про це сказала заступниця міністра фінансів Світлана Воробей на заході Центру економічної стратегії (ЦЕС), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За її словами, в основі лежить європейський принцип, який коротко звучить: "Багаті платять більше".

"Це такий сленговий принцип, який закладають наші європейські партнери" , - сказала вона.

Водночас Воробей визнала, що зараз до переходу на прогресивну шкалу, яка передбачає більш високі ставки з більших доходів, через проблеми з адмініструванням доходів.

"Щоб у нас при запровадженні такої шкали одночасно всі не стали "бідними". Це не є нашою метою. Тому, коли зможемо контролювати доходи, ми будемо переходити на диференційовану шкалу" , - повідомила вона.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що про конкретні ставки говорити поки що зарано, але "прогресивна шкала в тій чи іншій мірі обов’язково буде запроваджена" через суспільний запит на справедливість.

Податки в Україні

Зараз податок на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%. Він не залежить від суми доходів. Прогресивна шкала передбачає більш високі ставки для більших доходів.

Кабінет міністрів 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, що було одним із зобов'язань української влади перед Міжнародним валютним фондом.

Вона передбачає, зокрема, зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.