У МЗС відреагували на заплановану в Італії виставку про "відбудову" Маріуполя

У Міністерстві закордонних справ України назвали провокацією запланований в італійському місті Модена пропагандистський захід про те, як Маріуполь переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє Європейська правда.

"Виставка в Модені про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією — провокація" , – зазначив він.

За його словами, МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

"На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція" , – зауважив Ніколенко.

Раніше повідомляли, що в італійському місті Модена 20 січня планують провести пропагандистський захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ.

Анонс заходу містить звичні кремлівські пропагандистські тези про нібито "народне повстання" на Донбасі, за яке видавали дії російських диверсантів під час захоплення влади в регіоні у 2014 році, та про "швидкий процес відновлення" міста, що зазнало значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.