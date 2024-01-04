Ранковий удар по Кропивницькому: пошкоджені енергообєкти, є загиблий

Внаслідок ранкової атаки 4 січня у Кропивницькому пошкоджені об'єкти "Укренерго" та "Кіровоградобленерго". Відомо про одного загиблого.

Про це повідомили﻿ у міністерстві енергетики України.

"У результаті ракетної атаки, що сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. На жаль, є загиблий. Ще 5 осіб отримали поранення. Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго" – поранено 2 енергетиків" , – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії, без електроенергії залишилися побутові споживачі та залізниця.

"Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ситуація контрольована" , – зазначають в міністерстві. ﻿

Водночас у МВС повідомляють про руйнування промислового об'єкта внаслідок удару, втім без подробиць.

Також повідомляють﻿ про пошкодження уламками кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники.