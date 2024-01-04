ООН надасть українським фермерам модульні зерносховища

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) спільно з міністерством аграрної політики та продовольства оголосили про початок реєстрації для отримання модульних зерносховищ місткістю 300, 500 та 1000 тонн. Про це заявили в Мінагрополітики, повідомляє ЛігаБізнес.

Загалом ФАО та Мінагрополітики планують роздати 244 модульних сховища. Вони будуть доступні для сільгоспвиробників, що обробляють землі на території Херсонської області.

Надання модульних зерносховищ визначатиметься на основі кількості отриманих заявок та частки землі, що обробляється.

Щоб взяти участь у програмі, фермери повинні мати від 100 га на Херсонщині в офіційній обробці та використовувати отриману техніку для зберігання власної зібраної продукції.

Заявки приймаються протягом трьох тижнів до 21 січня 2024 року. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок учасники програми отримають підтвердження допомоги через Державний аграрний реєстр та повідомлення про час доставки.

Через обмежену кількість модульних сховищ заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення FAO, уточнюють у міністерстві.