Мобільні групи ППО мають достатньо ракет для відбиття атак – ЗСУ

У мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони України достатньо ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) на відбиття ще кількох потужних атак Росії. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в коментарі AFP під час зустрічі з військовими під Києвом, повідомляє Укрінформ.

"Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати наступні кілька потужних атак" , - сказав Наєв.

Водночас надалі потрібне поповнення цих запасів за рахунок допомоги з боку західних країн.

"Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет" , - додав генерал-лейтенант.

Він також вказав на те, що, звичайно, Україна хотіла б отримати і більше ракет до комплексів ППО Patriot, як і самих цих систем. "Пріоритетом є більше боєприпасів" , - наголосив Наєв.

Командувач Об’єднаних сил високо оцінив роботу української ППО, повідомивши, що "наша ефективність склала близько 90%".