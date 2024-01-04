Мобільні групи ППО мають достатньо ракет для відбиття атак – ЗСУ
У мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони України достатньо ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) на відбиття ще кількох потужних атак Росії. Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в коментарі AFP під час зустрічі з військовими під Києвом, повідомляє Укрінформ.
"Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати наступні кілька потужних атак", - сказав Наєв.
Водночас надалі потрібне поповнення цих запасів за рахунок допомоги з боку західних країн.
"Але в середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет", - додав генерал-лейтенант.
Він також вказав на те, що, звичайно, Україна хотіла б отримати і більше ракет до комплексів ППО Patriot, як і самих цих систем.
"Пріоритетом є більше боєприпасів", - наголосив Наєв.
Командувач Об’єднаних сил високо оцінив роботу української ППО, повідомивши, що "наша ефективність склала близько 90%".
"Жодна інша система протиповітряної оборони в світі не здатна показати такі результати, особливо в боротьбі з Росією", - додав він.