На Одещині затримали заступника мера одного з міст за "відкати"

На Одещині правоохоронці викрили в корупції посадовця міської ради, заступника мера, повідомляє Українська правда.

"Використовуючи своє службове становище, правопорушник успішно провернув корупційну схему. Правоохоронці затримали зловмисника щойно він отримав обумовлену неправомірну вигоду у розмірі 51 тисячі гривень. За місцем роботи та проживання чиновника провели обшуки, в ході яких вилучили гроші та інші речі, що становлять інтерес для слідства" , – повідомили в поліції.

За даними джерела видання, йдеться про заступника мера Южного з питань житлово-комунального господарства Дмитра Любівого.

За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тендері, який фінансувався з бюджету міста.

У разі відмови платити "відкат", посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за "дозвіл" на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради.

Правоохоронці затримали чиновника біля приміщення міськради під час передачі йому всієї суми хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Слідство звернулось з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

За скоєне посадовцю загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.