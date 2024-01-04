Росіяни навмисно змінюють етнічний склад населення у Мелітополі – Федоров

Російські загарбники посилено змінюють етнічний склад населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"Спочатку довели місцевих мешканців до зубожіння. Тепер через окупаційний центр зайнятості пропонують безробітним їхати на заробітки на Росію. Натомість завозять на ТОТ гастролерів з РФ" , – сказав очільник Мелітополя.

За його словами, наразі 50% населення Мелітополя — немісцеві. Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення у місті проживало 150 тисяч людей.

"За два роки окупації близько 90 тисяч виїхали до інших міст України та світу. У Мелітополі залишилось 60 тисяч корінних мешканців, проте приблизно стільки ж понаїхало з ворожої країни. Виходячи на вулицю, мелітопольці не зустрічають знайомих облич — навколо недолюди з Росії" , – додав він.

Нагадаємо, 15 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі рух опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя й Дніпрорудного боєприпаси й пальне.