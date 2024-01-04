ЦНС: Росія планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом

Центр національного спротиву повідомляє, що отримав докази щодо намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ЦНС.

Зазначається, що небайдужі надали "Спротиву" документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України.

З них відомо, що Міністерство оборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

"Наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет. Проте закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення".

Довідково:

Касетні боєприпаси - це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних.