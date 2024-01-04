У Латвії хочуть запропонувати ЄС заборонити імпорт та транзит російського зерна
Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомляє РБК-Україна.
Заяву міністра наводить LSM.
Латвійська державна компанія LDz Cargo є найбільшим зерноперевізником з Росії. У 2022 році товари російського та білоруського походження склали більше половини обсягів вантажів компанії.
На цьому фоні Брішкенс пропонує заборонити такий імпорт не лише на рівні країни, а й на рівні Євросоюзу, оскільки російське зерно є "кривавим".
За словами чиновника, він уже розпочав переговори про такі обмеження з литовським та естонським колегами.
"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", - наголосив він.
Брішкенс доручив своєму міністерству розробити доповідь, в якій буде оцінка втрат від заборони на імпорт російського та білоруського зерна. З такою доповіддю він хоче виступити перед латвійським урядом.
Пізніше він спробує переконати партнерів з Євросоюзу, що такий транзит та імпорт мають бути включені до 13 пакету санкцій проти РФ.
Санкції проти агропродукції РФ
Варто зауважити, що пропозиція про санкції проти російської агропродукції була й раніше.
Наприклад, посол Польщі у Євросоюзі ще влітку 2023 року запропонував заборонити імпорт російської агропродукції у країни ЄС. Таку інформацію публікували польські ЗМІ.