Байден та Зеленський стали іноземними політиками року для поляків

Поляки визнали світовим політиком 2023 року президента США Джо Байдена, на другому місці – президент України Володимир Зеленський, повідомляє Європейська правда.

Про це написало польське агентство PAP, наводячи дані опитування Центру досліджень громадської думки CBOS.

15% опитаних заявили, що титул головного політика року на міжнародній арені заслужив американський президент Джо Байден. Переможець опитування 2022 року Володимир Зеленський цьогоріч на другій сходинці з 11%.

За кількістю отриманих голосів Джо Байден і Володимир Зеленський випереджають усіх інших представників світової політики, згаданих у цьому контексті респондентами.

Колишній президент США Дональд Трамп, який посів третє місце в списку претендентів на звання політика року, отримав лише 2% голосів, за ним йдуть прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон, яких згадали менше 1% респондентів.

Інші політики згадувалися ще рідше, хоча загальна кількість згадок була значною – загалом 5% респондентів назвали якесь інше ім'я.

Опитування проводили з 28 листопада по 12 грудня 2023 року на вибірці 961 особи.

Тим часом президенти Сполучених Штатів Джо Байден і Польщі Анджей Дуда обійняли перші позиції у рейтингу іноземних лідерів за довірою українців. Байден очолив перелік західних лідерів, яким найбільше довіряють українці, з показником 82%.