Сили оборони завдали ударів по військовим цілям у Севастополі та Євпаторії
Увечері 4 січня Сили оборони України завдали ударів по військових цілях в анексованому Криму, зокрема в Севастополі та Євпаторії, повідомляє Ділова столиця.
Про це пишуть місцеві паблики.
В Євпаторії був приліт у районі метеорологічного радара. В результаті почалася пожежа. До місця прибуло багато "швидких".
Також повідомляють про запит "швидких" у район н.п. Затишне Сакського району неподалік Євпаторії. Там знаходиться військова частина ППО.
Крім того, удару було завдано і по Севастополю. Повідомляється, що у районі бухти спрацювали системи "Панцир". Також приліт був у військову частину зв'язку.
Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок атаки у місті постраждала одна людина.
У Міністерстві оборони Росії стверджують, що збили 10 українських ракет.
"Дежурними засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом", — заявили у відомстві.