Сили оборони завдали ударів по військовим цілям у Севастополі та Євпаторії

Увечері 4 січня Сили оборони України завдали ударів по військових цілях в анексованому Криму, зокрема в Севастополі та Євпаторії, повідомляє Ділова столиця.

Про це пишуть місцеві паблики.

В Євпаторії був приліт у районі метеорологічного радара. В результаті почалася пожежа. До місця прибуло багато "швидких".

Також повідомляють про запит "швидких" у район н.п. Затишне Сакського району неподалік Євпаторії. Там знаходиться військова частина ППО.

Крім того, удару було завдано і по Севастополю. Повідомляється, що у районі бухти спрацювали системи "Панцир". Також приліт був у військову частину зв'язку.

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що внаслідок атаки у місті постраждала одна людина.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що збили 10 українських ракет.